Marina Ruy Barbosa defende Ana Castela após críticas por performance no 'Criança Esperança'

Rio - Marina Ruy Barbosa saiu em defesa de Ana Castela, nesta terça-feira, após as críticas recebidas por conta da apresentação no "Criança Esperança". A cantora foi alvo de comentários negativos ao surgir com um cavalo gigante durante performance na atração e ganhou o apoio da atriz em um comentário no perfil "Central da Fama".

"Eu vi pessoalmente, ao vivo e ela arrasou. Na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou (porque era difícil de sair!) e mesmo assim continuou com todo seu brilho e talento. Ana, eu sou fã! Foi lindo te ver ontem arrasar no palco", escreveu a atriz.

Gustavo Mioto, atual namorado de Ana Castela, também saiu em defesa da artista. "Eu teria caído, teria nem cantado... Ela estreando no Criança Esperança, na Globo, ao vivo... Dançou, cantou e estava linda. Tem coisa que não tem como... é ela, né. Não tem muito o que falar", disse.