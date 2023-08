Gil do Vigor relata conflito em aeroporto e fãs criticam: 'Não dá pra passar pano'

Rio - Gil do Vigor, de 32 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre uma situação desconfortável que viveu. Nesta terça-feira, o ex-BBB contou que estava na fila para embarcar em um voo quando foi abordado por uma mulher que se incomodou pelo fato do famoso estar cantando no aeroporto.

"Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila, e até que baixinho, e a mulher disse: 'Não venha cantar dentro do avião feito um maluco'. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração", relatou o economista, em postagem no Twitter.

Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco (e esperando ela falar que estava brincando e ela não falou). Gente, o que aconteceu com as pessoas? Kkk a… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 8, 2023

No entanto, o desabafo de Gilberto dividiu opiniões entre os seguidores, com fãs defendendo o ex-brother, enquanto outros se manifestaram a favor da mulher não identificada. "Eu hein, você não veio do lixo pra perder pra basculho, meu amor", apoio Pocah, relembrando um dos bordões do ex-colega de confinamento no "BBB 21". "Tá triste, viu? Gil, cante sempre! Seja feliz, sempre!! Por mais pessoas cantando nas ruas", escreveu outro usuário.

Para algumas pessoas, a mulher tinha razão ao pedir para o ex-BBB não cantar dentro da aeronave: "Ela foi meio grossa mas ninguém merece mesmo", disse um internauta. "Respeitar o espaço alheio em público é antes de tudo uma questão de civilidade. Bota um fone e cante para você", disparou mais uma seguidora. "Desculpa, querido, dessa vez não dá pra passar pano", afirmou mais um fã.