Fãs ficam admirados com barrigão de grávida de Kourtney Kardashian: 'Linda'

Rio - A influenciadora Kourtney Kardashian, de 44 anos, encantou seguidores ao fazer um post exibindo seu barrigão de grávida nas redes. Nesta terça (08), a famosa compartilhou uma série de registros de biquíni que acabaram viralizando, e o tamanho da sua barriga surpreendeu internautas.



"Crescer você dentro de mim, meu filho, é a maior benção, honra e felicidade", escreveu Kourtney na legenda da publicação. Nos cliques, a primogênita dos Kardashian faz questão de deixar o barrigão em evidência, posando com um biquíni vermelho fininho em diversos cenários diferentes, como uma escada, uma varanda e até deitada em uma boia na piscina.



Usuários das redes ficaram impressionados com o progresso da gravidez do primeiro filho da socialite com seu atual marido, Travis Barker, da banda Blink-182. "Ela foi de anunciando a gravidez pra quase parindo", brincou uma pessoa. "Kourt, te desejo tudo de melhor. Você merece tanto isso", comentou outra. "Esse bebê é uma benção e você é a mais linda futura mamãe", admirou uma terceira. "@kourtneykardash fazendo a gravidez ficar linda", elogiou mais uma.



Além do pequeno à caminho, a influencer tem outros 3 filhos: Mason, de 13 anos, Penelope, de 10 e Reign, de 8. Os pequenos são fruto de seu relacionamento com o ex-namorado, Scott Disick.