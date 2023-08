Maraisa e o namorado são surpreendidos com jantar romântico em viagem

Rio - A cantora Maraisa aproveitou um jantar romântico ao lado do namorado, Fernando Mocó, durante uma viagem a dois para Pirenópolis, pequena cidade no interior em Goiás. Nesta segunda (07), a sertaneja compartilhou alguns registros de uma surpresa que os funcionários da pousada em que estão hospedados fizeram para o casal.

Depois de postarem alguns registros curtindo nas cachoeiras durante o dia, atração pela qual o destino é conhecido, o casal decidiu relaxar no hotel com um jantar simples, mas foram surpreendidos pela produção da hospedaria. Em seus stories, o casal aparece encantado com o carinho dos funcionários, que além de oferecerem um espaço recluso e cercado de natureza para os pombinhos curtirem sua companhia em paz, espalharam pétalas de rosa na mesa para dois e até arranjaram um candelabro para colocar as velas que iluminaram a refeição.



Apesar do relacionamento entre o empresário e a metade da dupla Maiara e Maraisa ter começado há pouco tempo, os dois já estão tomando as redes e chamando atenção por seus gestos emocionados. No final do mês passado, por exemplo, Maraisa deixou fãs preocupados ao se referir ao namorado como: "Meu amor pra vida inteira" na legenda da postagem de comemoração do primeiro mês do casal.