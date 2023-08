Cantor Jão pega fãs de surpresa ao anunciar novo álbum, 'Super': 'Ponto final'

Rio - O cantor Jão, de 28 anos, surpreendeu os seguidores, na noite desta terça-feira ao anunciar seu quarto álbum de estúdio, intitulado "Super". Em carta publicada no Instagram, o artista manteve a data de lançamento do disco em segredo ao revelar que o projeto encerra uma série sobre sua juventude.

"Esta é a última carta que eu escrevo antes de um álbum. Estou saindo do último show da minha turnê, suado, no fundo de uma van e sinto que é a hora de compartilhar algo que estive guardando. Quando fiz meu primeiro álbum, já sabia que faria uma série de quatro discos, guiados por algo maior - terra, ar, água e fogo. Juntos, eles contam uma única história: a dos meus vinte anos, Lobos, Anti-Herói e Pirata precisam de um fim, e SUPER, meu novo álbum, é um ponto final", contou Jão, que havia se afastado das redes sociais para focar na finalização do disco

Em seguida, o dono do hit "Idiota" explicou que as novas músicas já foram criadas pensando nos shows, semanas depois de Jão assinar um contrato milionário com a produtora responsável pela realização de sua próxima turnê em grandes arenas brasileiras. "Agora, finalmente, sinto que eu pertenço, e foi isso que eu sempre busquei, no fim. E por essa razão que, apesar de vivermos na era digital e dos streamings, eu vou pedir licença. Esse é um álbum finamente pensado para ser gritado ao vivo, nos maiores palcos do país. Juntos", declarou.

"No fim, esse é um disco pra quem sonha, e ele me ajudou a inventar quem eu queria ser. E o caminho entre a minha ambição e o que eu sou hoje. E apesar de ter sido escrito nos últimos dois anos, ele ainda é dedicado para o menino que lá em Américo Brasiliense, em uma realidade paralela, está rezando alto no seu quarto à noite, pedindo pra qualquer entidade que estiver ouvindo: 'eu quero ser uma estrela.' 'SUPER' é a explosão de quem eu me tornei. Mas dessa vez, sem um pedido de desculpas, meu amor. Eu disse tanto que queria incendiar. Finalmente, chegou a hora", completou o artista.

O anúncio deixou os fãs em polvorosa e causou uma enxurrada de comentários celebrando a novidade: "Não vejo a hora", comentou a atriz Giulia Benite. "Eu vou mergulhar em lágrimas", disparou uma seguidora. "Que delícia ter o privilégio de acompanhar desde o início", comemorou outro internauta. "Vai emocionar tanto", disse mais um admirador.

