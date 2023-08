Marina Ruy Barbosa anuncia desfile de grife autoral e web elogia: 'Merece tudo'

Rio - Marina Ruy Barbosa usou suas redes nesta terça (08) para celebrar a estreia de sua grife, 'Shop Ginger', no mundo dos desfiles. A atriz contou que decidiu fazer o evento em sua terra, no Rio, e recebeu elogios pela série de fotos que postou para fazer a divulgação.



Nos cliques, Marina aparece vestindo uma saia verde micro, que valoriza sua longas pernas e uma blusa branca com apenas a palavra "NÓS" escrita em preto, fazendo referência ao nome da coleção que irá desfilar nesta quarta (09). "NÓS! É amanhã! Estou muito orgulhosa em anunciar o primeiro desfile da minha filha, @shopginger. O lugar escolhido foi o Rio de Janeiro, minha terra. Essa coleção é sobre coletividade. 'Nós' nos convida a voltar ao ponto de origem e redescobrir a preciosidade da natureza. Isso é BRASIL", anunciou em eu perfil do Instagram.



Fãs da famosa não perderam tempo e foram aos comentários admirar essa nova fase da artista: "A cada conquista sua, comemoro como se fosse minha. Só sei sentir um sentimento, o ORGULHO", contou um seguidor. "Você merece esse sucesso! Muito orgulho de você. Amanhã estarei assistindo à live, já deixei o despertador pra não esquecer", afirmou outra. "Eu amo te ver realizando tantos sonhos! Vai ser lindo demais, brilha, meu amor", escreveu uma terceira. "O primeiro desfile de muitos! @shopginger é tudo", admirou mais uma.