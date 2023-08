Juliette surge com suposto affair na web e fãs reagem: 'Muito bom gosto'

São Paulo - A campeã do "BBB 21" Juliette Freire 'quase não namora'! Assim como a nova música, a paraibana foi bem sugestiva nesta terça-feira (8) ao fazer a primeira publicação ao lado do affair Kaique Cerveny. O suposto casal curte férias nos Estados Unidos.

Através dos Stories do Instagram, Juliette Freire apareceu com um sorriso tímido e em seguida mostrou a companhia do atleta de crossfit, que riu timidamente também.

A publicação chamou atenção pela música de fundo. A paraibana dedicou a nova música 'Quase Não Namoro' para compor a trilha do vídeo. "Não sou imune a sentimento/ Mas é que tô domando ele já faz tempo", diz o trecho do novo lançamento.



Os fãs da cantora parece aprovar o suposto relacionamento. "Lindos, a diva tem muito bom gosto", apontou uma. "QUE CARA LINDOOOO, meu sonho era namorar um desses aí, Juju tirou a sorte grande", elogiou outra.

Juliette via stories com Kaique em Orlando ao som de "Quase Não Namoro". pic.twitter.com/8B7PZzGVIK — Upload Juliette | Fan Account (@UploadJuliette) August 8, 2023

A reportagem é de Luanda Moraes, do iG.