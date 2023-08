Vídeo! Repórter esquece parte da notícia ao vivo no 'Jornal Hoje'

Rio - A repórter Jalília Messias passou por uma saia justa durante o "Jornal Hoje", da TV Globo, nesta terça-feira. A profissional da TV Liberal, que é uma afiliada da emissora carioca no Pará, esqueceu as informações no "Jornal Hoje", ao vivo, e deixou o apresentador César Tralli constrangido.

Já no finalzinho da reportagem sobre a Cúpula da Amazônia, quando a jornalista se preparava para se despedir do âncora, Jalília esqueceu o nome dos países que vão se reunir nos próximos dias para debater recursos para projetos sustentáveis na Amazônia.

"As reuniões recomeçam amanhã, já com a participação dos representantes da República do Congo, Indonésia, e também com outros do fundo Amazônia. Ou seja, a Noruega e também a... Noruega e...", disse, sem graça, ficando em silêncio depois.

"Me faltou agora o outro país, mas amanhã eles têm uma reunião aqui", finalizou. "Obrigado, Jalília, qualquer necessidade a gente chama aqui de volta", despediu-se César Tralli.