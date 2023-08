Após fim das gravações de 'Vai na Fé', Sheron Menezzes, Clara Moneke, Carla Cristina e Letícia Salles viajam juntas

Rio - As gravações de "Vai na Fé" já acabaram, mas as atrizes Sheron Menezzes, Carla Cristina, Clara Moneke e Letícia Salles continuam grudadinhas. Elas curtiram alguns dias de férias juntas em Curaçao, no Caribe.

"As gravações acabaram, mas o amor continua", escreveu Carla Cristina ao postar fotos da viagem entre amigas. "Sempre que puder junte suas amigas e viaje! É um fato que vamos sentir falta de Curaçao, mas a gente garante que o Caribe também vai sentir falta da gente", disse Letícia Salles ao postar alguns vídeos de momentos de descontração do grupo.







