Rafa Brites comenta diferença causada por filtros embelezadores: 'Muito estranho'

Rio - Rafa Brites, de 36 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para celebrar a liberdade de não precisar utilizar filtros embelezadores em seus stories do Instagram. Durante a interação, a apresentadora contou que desde fevereiro deste ano tem optado por aparecer mais natural na web.

"Desde que parei de usar filtro, em fevereiro, é impressionante, você vai se desapegando. Para de usar make, cílios... Tenho aparecido aqui com cara de pós-operatório, com olheira, cagada e inchada. E posso falar? Estou ótima! É muito libertador", comemorou ela que, recentemente, fez uma cirurgia de explante de silicone.

Na sequência, a mulher do jornalista Felipe Andreoli aproveitou para mostrar o antes e depois do uso da ferramenta e admitiu sentir-se "estranha" com a diferença provocada por ela. "Hoje em dia quando eu uso filtro me acho estranha. Sei que fica mais bonito assim, mas é muito estranho", disse.