Grávida de Neymar, Bruna Biancardi chama atenção com ensaio de gestante: 'Deusa'

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar dois registros de seu novo ensaio de gestante. No Instagram, a noiva de Neymar, que está à espera da primeira filha, ainda garantiu elogios dos seguidores com os cliques.

Para o ensaio fotográfico, a influenciadora utilizou um tecido rosa bastante fluido para cobrir o corpo, além de uma maquiagem marcada em tons de marrom e preto. No topo das bochechas, ela ainda apostou em um iluminador potente e em um blush levemente rosado. Para os acessórios, a influencer elegeu apenas um brinco dourado grosso.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enaltecer as fotografias publicadas por Bruna. "A mamãe mais musa do ano!", disse uma seguidora. "Deusa maravilhosa!", afirmou uma admiradora. "Maravilhosa, Bru! Revolucionando o ensaio de gestante", opinou uma fã. "Perfeita", acrescentou outra.