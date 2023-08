Famosos prestigiam festa de aniversário de Preta Gil no Rio

Rio - A cantora Preta Gil completou 49 anos nesta terça-feira e realizou uma grande comemoração em um restaurante no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio.

O evento contou com a presença de vários amigos, familiares e famosos como Angélica, Luciano Huck, Ivete Sangalo, Maju Coutinho, Taís Araújo, Marina Ruy Barbosa, José Loreto, Sheron Menezzes, Regina Casé, Douglas Silva, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Agatha Moreira, entre outros.

Um pouco mais cedo, Preta havia feito uma reflexão sobre seu aniversário no Instagram. "Renascer é preciso, a todo dia e a cada respiração. Somos todos convidados a seguir e cabe a mim escolher onde quero chegar. De dentro pra fora, eu agora pavimento minha estrada dourada, de luz e muita reflexão. A vida não passa por mim, mas eu passo por ela. Quero viver o sorriso e a alegria sempre, mas precisei passar por caminhos por vezes sombrios para reafirmar minhas cores, minha vontade de seguir servindo com minha energia, dons e talentos ao todo e a todos. Não estou nesse mundo por acaso e recriar o passado, co- criando meu futuro chegarei onde tenho que chegar. Não temos controle de nada, mas somos responsáveis por nossas escolhas. Eu hoje escolho viver e ser feliz, livre de pesos e mágoas que não preciso mais arrastar. Quero viver a vida nova, quero ser livre do medo. Quero ser tudo que preciso ser, meu nome é amor, alegria, fé e esperança. Meu nome é Preta Gil", escreveu.