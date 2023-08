Mulher de Renato Aragão diz que ele está 'magoado' por não ter participado do 'Criança Esperança'

Rio - Renato Aragão, de 88 anos, está triste por ter ficado de fora do show do "Criança Esperança 2023", que aconteceu na última segunda-feira. Segundo Lilian Aragão, mulher do humorista, ele não foi sequer convidado para participar do programa que ajudou a criar, no ano de 1986.



"Renato simplesmente não foi convidado pela Globo", disse ela em uma entrevista concedida à "Folha de S. Paulo". "Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ajudou a criar", acrescentou sobre o projeto, que é uma parceria entre a TV Globo e a Unesco.

Em seguida, a comunicadora ratificou que o artista havia ficado "muito triste" por não ter sido lembrado ou recebido uma homenagem no decorrer da atração. "Ele se dedicou ao 'Criança Esperança' por quase 30 anos!", relembrou ela a respeito da atuação do marido, que deixou a emissora em 2020.



"Ele ficou animado com os anúncios do programa. Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema", lamentou Lilian, alegando que Renato chegou a pintar os cabelos e a sobrancelha, na esperança de aparecer novamente no "Criança Esperança".