Rio - A cantora Marvvila gravou seu DVD na noite desta terça-feira, na Zona Oeste do Rio. A artista contou com as participações especiais de Thiaguinho, Léo Santana, Belo, Péricles e Ferrugem.

Ex-BBBs como Gabriel Santana, Fred Nicácio e Bruna Griphao, que participaram do "BBB 23" com Marvvila, prestigiaram o evento. Os cantores Buchecha, Nego do Borel e MC Rebecca também compareceram ao show.