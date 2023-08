Ana Paula Siebert afirma não ser 'enjoada' como pensam: 'Fui criada no mato'

Rio - Ana Paula Siebert, de 35 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para interagir com os seguidores e acabou comentando a fama de "enjoada" recebida por ostentar uma vida de luxo ao lado do marido, Roberto Justus, de 68. No Instagram, a modelo afirmou ser muito diferente do que pensam e pontuou que pretende dar a mesma criação recebida pelos pais para sua filha, de três anos.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a influenciadora recebeu elogios de uma internauta, que admitiu ter se surpreendido com sua forma de maternar. "Acho você uma supermamãe. Achei que fosse aquela mãe chata, mas você é perfeita", disse a seguidora.

Em resposta, a loira deu risada do comentário e admitiu que isso acontece constantemente. "Eu posso até ter carinha de enjoada, mas sou zero! Eu fui criada no mato, com pé na lama. Adoro colocar a mão na massa para tudo", iniciou Ana Paula.

"Crio minha filha bem livre, com os cuidados necessários, mas da forma como fui criada. Acho que criança assim se vira melhor em qualquer situação, e eu quero que ela esteja preparada para tudo que vier", concluiu a modelo.