Sheron Menezzes se emociona ao rever abuso de Sol em 'Vai na Fé''

Rio - Sheron Menezzes participou nesta quarta-feira (09) do "Encontro com Patrícia Poeta", onde relembrou alguns momentos de seu trabalho como Sol, protagonista de "Vai na Fé", que está em sua reta final. A atriz falou sobre casos de violência contra a mulher, revendo a cena em que a personagem sofreu abuso de Theo (Emílio Dantas).

Ao assistir os momentos em que a backing-vocal foi estuprada no passado, Sheron foi às lágrimas, se emocionando com o trecho. "Eu acho que nessa cena eu falei por muitas mulheres e eu tive relatos fortíssimos de mulheres que só entenderam o que passaram depois de assistirem a essa cena", explicou.

A artista salientou que a cena foi de extrema importância, mas que faz parte do cotidiano triste de muitas brasileiras, o que exigiu uma entrega muito grande. "Quando assistiu a Sol se dando conta do que aconteceu com ela começou a se dar conta que tinha acontecido consigo. Foi muito forte pra mim fazer isso, foi muito importante pra mim dar voz a tantas mulheres e abrir para que tantas mulheres entendessem o que estava passando e pedissem ajuda", disse.