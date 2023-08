Bruna Louise fingiu ser amiga de Anitta durante viagem a Portugal

Rio - Durante o 'Que História é Essa, Porchat?', exibido nesta terça-feira (08), a humorista Bruna Louise falou sobre uma viagem que fez para Portugal, onde foi reconhecida como melhor amiga de Anitta, mesmo sem conhecer a cantora. Tudo ocorreu durante uma balada, enquanto a youtuber passava uma temporada no país, para apresentar um show de stand-up.

"Não tenho muitas histórias de bebedeira, não porque não bebo, mas porque bebo muito e não tenho memória. A gente que é humorista ama ir para Portugal fazer show porque fala a mesma língua e é uma oportunidade de sair do país", começou.

Depois de um show, quando foi jantar em um restaurante e aproveitou algumas garrafas de vinho, Bruna afirmou que foi perguntada pelo garçom sobre querer mais alguma coisa. Foi então que ela afirmou que gostaria de ouvir um pagode do grupo "Pixote", o que foi confundido como o pedido de um shot.

"Ele veio com um shot de tequila. Fomos para balada e, para minha alegria, estava tocando funk. Comecei a dançar, mas sou muito sem talento, sei que danço mal. Comecei a me soltar e a galera estava sem referência porque era a única brasileira. Todos começaram a me imitar. Venci na vida!", afirmou.

Na boate, quando tocou a música "Envolver", de Anitta, Bruna acreditou que as pessoas iriam fazer a coreografia, mas apenas ela foi até o chão para reproduzir os passos. Foi quando um rapaz a perguntou se conhecia a cantora e ela respondeu:

"Óbvio! Conheço, não, sou cadelinha da Anitta. Não sei o que ele pensou. Quando vi estava no camarote tomando champanhe, as coisas boas começaram a aparecer. Ele estava me apresentando como amiga da Anitta. E a mentira é uma coisa que vicia. Comecei a entrar naquela e não sabia que horas ia desmentir. Eles não me deixaram pagar a comanda", contou.

A humorista afirmou que voltará ao país e tem medo de reencontrar as pessoas e precisar falar a verdade. "Sou muito fã, mas não tenho contato com ela". Após brincar sobre receber um áudio da cantora dizendo ser sua amiga, ela foi surpreendida com um vídeo enviado por Anitta.