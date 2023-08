Maitê Proença vende apartamento milionário no Rio

Rio - Maitê Proença decidiu deixar o seu apartamento no Rio, ao lado do Copacabana Palace, em um dos lugares mais cobiçados do Rio. A atriz usou as redes sociais nesta quarta-feira (09) para anunciar a venda do imóvel, que tem 300 metros quadrados e fica no famoso Edifício Chopin, custando o valor de R$ 4,9 milhões. O local é o mesmo onde também moram o cantor Gilberto Gil e a socialite Narcisa Tamborindeguy, além de ser o endereço de diversas festas baladadas, sempre com a presença de celebridades.

"Estou vendendo um apartamento em que morei durante muitos anos, o que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz. Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço, é um apartamento alegre e que produz alegria, dá uma olhada", declarou a atriz, que criou a filha, Maria Marinho, no imóvel.

Quem decidir comprar a residência de Maitê deve desembolsar ainda a quantia de R$ 2.831 referente ao condomínio e o IPTU mensal de R$ 1.359. Segundo a imobiliária que está vendendo o apartamento, o espaço tem vista para o mar, dispõe de hall de entrada, sala de estar/jantar, sala de TV, um quarto e uma suíte, além de banheiro social, copa/cozinha, despensa, área para guardar louças e de serviço, dependência e banheiro de serviço. Há ainda uma garagem e um quarto para o motorista.