Maíra Cardi fala sobre ter remarcado o casamento com Thiago Nigro

Rio - Maíra Cardi usou as redes sociais para comentar o motivo de ter adiado o casamento com Thiago Nigro, previsto para os dias 25, 26 e 27 de agosto, após pouco mais de cinco meses de relacionamento. A ex-BBB respondeu a pergunta de um fã, sobre a decisão de remarcar a cerimônia, cuja celebração duraria por três dias seguidos.

"Nem sei o que dizer, a vida é uma montanha russa. O casamento era para ser um normal como de qualquer pessoa. A gente, então, decidiu que seriam dois dias a mais. De repente, virou uma semana de casamento" declarou ela, que chegou a comparar o evento com um cruzeiro, além de ter desejado fechar um hotel inteiro para os convidados.

"Com festa de máscara, da Disney, com luau, com DJ, com banda gospel, até DJ eletrônico... a gente estava falando do casamento ser em Israel, do nada ele foi pra Itália. Os hotéis do Brasil não comportavam o número de convidados que a gente queria. Então, a gente decidiu adiar porque ficou complexo, porque é um evento como se fosse um Line-up de navio. E detalhe que a gente está pagando tudo, toda a logística, hotel, viagem. Por hora é isso", disse.