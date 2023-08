Zeca Pagodinho vai ganhar homenagem em Xerém

Rio - Reconhecido por seu trabalho como sambista, com uma legião de fãs em todo o Brasil, Zeca Pagodinho vai ganhar mais uma homenagem no mês de setembro. O cantor, que foi tema do enredo da Grande Rio durante o carnaval deste ano, vai receber uma estátua de bronze em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A inauguração está prevista para o dia 23 de setembro, em uma praça da região, onde o artista morou por anos e criou os filhos.

De acordo com a prefeitura, o sambista será eternizado por sua contribuição como "um embaixador da cultura da Baixada Fluminense pelo mundo”. O município também foi o local onde ele fundou o Instituto Zeca Pagodinho, em 1999, voltada ao desenvolvimento artístico e cultural.