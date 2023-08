Carol Portaluppi fica sem bagagem ao desembarcar sozinha na Croácia: 'Sumiu'

Rio - Carol Portaluppi usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desabafar com os seguidores sobre uma situação tensa que vive em sua viagem à Croácia. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que, após desembarcar sozinha no país europeu, foi informada que a companhia aérea perdeu a mala com todos os seus pertences.

"Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem, eu cheguei aqui na Croácia e a minha mala não chegou. Eu estou sem nada. Tudo o que eu tenho que usar, eu estou comprando. E todas as minhas coisas sumiram, porque minha mala sumiu. É inconcebível uma mala sumir. Minha mala com tudo sumiu. Então, eu cheguei sem nada. Precisava tomar um banho, usar um shampoo e um creme e eu precisei comprar. É desesperador você chegar em um outro país e não ter nada porque sua mala sumiu", declarou a filha de Renato Gaúcho.

Em vídeo gravado em uma praia da região onde está hospedada, Carolina não escondeu o desespero com o caso: "Imagina chegar em um lugar, sua mala não chegar, e a companhia te perguntar: 'Como é a sua mala? Não achamos sua mala. Sua mala está pelo mundo'. Eu preciso achar. Todas as minhas coisas estão dentro da mala. E eu estou em um país, sem nada", disse a influencer.