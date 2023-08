Wanessa Camargo desabafa sobre luta com crises de pânico

Rio - Wanessa Camargo afirmou que a pandemia deixou sequelas em sua saúde mental. Lutando contra crises de pânico e ansiedade, a cantora disse que os sintomas se agravaram, durante o isolamento social causado pela Covid-19.

"Estou num processo de cura que leva uma vida inteira. A liberdade é fruto de um processo, e só entendi isso agora", declarou Wanessa ao Jornal O Globo, relatando que ainda não está totalmente curada.

Segundo a filha de Zezé de Camargo, o período de quarentena fez com que sofresse ainda mais, precisando procurar ajuda. "Fui ao fundo do poço. Vivi um medo absurdo. E precisei me salvar. O pânico, meu pior inimigo, foi o que me fez falar: 'Agora ou é a morte ou é aprender a reconstruir a vida'. O amor-próprio me trouxe a cura. Não é que eu diga: 'Ai, sou perfeita e maravilhosa!'. Olho para mim com mais cuidado, aceitando minhas dificuldades", relatou a artista.