Pedro Scooby e Cintia Dicker encantam com fotos de viagem em família: 'Só paz'

Rio - O surfista Pedro Scooby, de 34 anos, e a esposa, Cintia Dicker, de 36, estão no meio de uma viagem em família pelo literal baiano e decidiram compartilhar alguns cliques dos momentos especiais que têm vivido. Nesta quarta (09), a modelo encantou seguidores com uma série de fotos ao lado do marido, das praias paradisíacas da Bahia e até um registro da filhinha do casal, Aurora.

"Nossos dias lindos por aqui. Bahia", escreveu a famosa na legenda do post. O primeiro clique da publicação já é da pequena herdeira, que derrete corações com sua fofura, usando chupeta e segurando um paninho em sua mão. A mamãe coruja surge logo depois, curtindo as praias nordestinas de biquíni verde-água fininho em algumas fotos, e abraçadinha com Scooby no último registro da postagem.

Fãs do casal logo foram aos comentários encher a família de elogios: "Lindos, amando acompanhar as férias nesse paraíso com vocês. Obrigada por compartilhar", disse uma pessoa. "Casal lindo demais e a Aurora pra mim tem a mistura perfeita dos dois", opinou outra. "Como não amar essa família??", indagou uma terceira. "É tanta beleza num só lugar. Vocês amam a Bahia e a Bahia ama vocês, é um match perfeito", brincou mais uma.