Padre Marcelo Rossi distribui autógrafos para fiéis na Catedral Metropolitana do Rio

Rio - O padre Marcelo Rossi, de 56 anos, autografou exemplares do livro "Amorização: A Cura do Coração", na tarde desta quarta-feira, na Catedral Metropolitana do Rio, localizada no Centro da cidade. Na área externa do espaço religioso, fiéis aguardaram em uma longa fila antes de encontrar com o sacerdote, que assinou as cópias de seu novo livro e ainda posou para fotos no local.

"Amados, hoje vou trabalhar muito!!! Os cariocas são maravilhosos. A alegria do Senhor é nossa força", declarou o padre, ao postar fotos do encontro em seu perfil no Instagram. O religioso ainda postou um vídeo do momento em que chegou na Catedral, quando causou comoção entre os fiéis durante sua rápida passagem pela fila.

Confira: