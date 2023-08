Leão Lobo defende Ana Maria Braga após boatos de aposentadoria

Rio - Depois de Ana Maria Braga ter se posicionado sobre os boatos envolvendo sua suposta aposentadoria, o que foi desmentido pela apresentadora, o jornalista Leão Lobo, que já trabalhou com a loira no "Note e Anote", na Record TV, saiu em defesa da ex-colega. Os dois cortaram vínculos após algumas brigas durante o período em que dividiam tela na atração dedicada ao público feminino.

O apresentador destacou que apesar de não manter contato com Ana, ela tem talento e merece seguir no ar, a frente do "Mais Você", na TV Globo.

"É uma grande profissional. Tenho problemas com ela, já falei isso várias vezes, mas reconheço a grande profissional que é. Acho que faz entretenimento no melhor sentido. Ana é boa nisso que faz. Acho que ela não tem que se aposentar mesmo. Se está se sentindo bem, não tem por que parar", declarou.

Leão ainda aproveitou a oportunidade no "Splash Show" do UOL, para pedir ao público que não espalhe notícias falsas a respeito da carreira de Ana, apoiando a apresentadora que chegou a usar as redes sociais para desabafar. "Parem de inventar mentiras! Tanta mentira toda hora, chega um momento em que cansa. Dá uma insegurança geral que pode prejudicar todo um trabalho", pontuou.