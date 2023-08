MC Katia amputa a perna e tem que fazer vaquinha para comprar prótese

Na postagem, a MC aparece visivelmente abatida, deitada em sua cama de hospital com a parte superior da coxa direita enfaixada. "Gente, a Katia vai precisar muito da ajuda de vocês. Ela perdeu a perna dela e vai precisa de uma prótese e a gente sabe que não é barato. Fiz uma vaquinha online pra vocês ajudarem ela nesse momento tão delicado. Quem puder, ajuda a gente pra amenizar um pouco essa dor! Obrigado pelo carinho de todos", escreveu o perfil oficial da artista na legenda da publicação.

Fãs se sensibilizaram com a situação da famosa e mandaram mensagens de apoio e carinho para uma das pioneiras do funk brasileiro: "Força minha rainha, você é gigante", comentou uma internauta. "Vamos todos ajudar como já estávamos fazendo e sei que tudo vai sair bem. Nós te amamos", afirmou outro. "Eu sei que não está sendo fácil, mas não tenho qualquer dúvida da sua recuperação. Você já provou que é capaz de grandes proezas, não desista agora! Estamos orando por você", contou um terceiro. "Essa mulher sempre será um fenômeno do funk. Deus está contigo, Katia", afirmou mais uma.