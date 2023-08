Marina Ruy Barbosa estreia grife nas passarelas em evento no Rio

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, recebeu diversos famosos, na noite desta quarta-feira, para a estreia de sua grife nas passarelas. Em evento realizado no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, nomes como Jade Picon, Letícia Spiller, Bella Campos e Dandara Mariana celebraram a conquista profissional da atriz que interpreta a vilã Preciosa na novela "Fuzuê", que estreia dia 14 de agosto, na TV Globo.

A anfitriã da noite ostentou luxo e estilo ao vestir dois looks diferentes para o evento: na chegada, a artista surgiu com um conjunto de colete e calça jeans. Já na hora de assistir o desfile, Marina trocou o conjunto por um vestido preto com transparência na parte superior e saia de franjas.

Quem também fez questão de comparecer ao evento foi o empresário Abdul Fares, de 39 anos, novo namorado da atriz. Apesar de ainda não ter comentado o romance, Marina confirmou o namoro ao trocar um beijão com o milionário no tapete vermelho do evento. A ruiva não assume um relacionamento publicamente desde o fim do namoro de um ano com o ex-deputado Guilherme Mussi, em novembro do ano passado.