Giovanna Ewbank revela que cirurgia a afastou das redes e tranquiliza fãs

Rio - Para a felicidade de seus fãs, a atriz Giovanna Ewbank finalmente revelou, após compartilhar que tinha feito uma cirurgia , qual foi o procedimento que a deixou um pouco afastada das redes nas últimas semanas. Nesta quarta (09), a famosa postou um vídeo explicando que tinha passado por um procedimento para consertar seu desvio de septo, retirar carne esponjosa das vias aéreas e fazer um pequeno retoque na ponta do nariz.

No vídeo, a artista aparece com um curativo no nariz e a região dos olhos levemente arroxeada para explicar a situação e tranquilizar seus seguidores: "Eu tô bem, eu tô muito bem! Inclusive hoje, pela primeira vez em alguns anos, eu tô conseguindo respirar pelo nariz. Eu passei por um procedimento simples, de desvio de septo e retirada da carne esponjosa, porque recentemente minha respiração estava inviável. Estava tendo apneia do sono, acordei muitas vezes com falta de ar. Eu já sabia que precisava da cirurgia há alguns anos, mas tinha muito medo do pós", contou.

A modelo também comentou que concordava com a má fama do período pós-operatório da cirurgia e que a experiência tinha sido uma das mais difíceis de sua vida. "De fato, uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos 4 dias foram perturbadores, fiquei sem respirar 'real', foram quatro noites sem dormir. Tô bem roxa ainda, mas já está muito melhor, se vocês me vissem dois dias atrás iam ficar assustados", brincou.

Giovanna ainda fez questão de afirmar que passou pelo procedimento por questões de saúde, não estéticas, porque a dificuldade de respirar já tinha começado até a afetar sua saúde mental. "É uma cirurgia funcional, para que eu possa respirar. Isso estava dificultando ainda mais essas minhas crises de ansiedade porque durante a crise, quando eu sentia que a respiração tava ruim, acabava piorando, principalmente à noite. Até que decidi que eu não podia nem precisava mais passar por isso", confessou.

Internautas ficaram aliviados com a notícia e logo foram aos comentários desejar uma recuperação rápida para a apresentadora: "Só quem tem crise de ansiedade é que sabe, primeira coisa que sinto é falta de ar. Você com esse problema no nariz realmente deve ter sido difícil. Boa recuperação!", desejou uma pessoa. "Feliz que tu está bem @gioewbank!! Vai melhorar de tudo isso em breve!", assegurou outra. "Que bom que deu tudo certo! Se cuide", escreveu uma terceira. "Vai ficar muito melhor pra respirar e viver… Você vai amar. Respirar é vida!", afirmou mais uma.

Confira o vídeo completo: