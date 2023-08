Velório do dramaturgo Aderbal Freire-Filho será no Teatro Poeira, nesta quinta-feira

Rio - O velório do diretor de teatro Aderbal Freire-Filho acontece na manhã desta quinta-feira (10), no Teatro Poeira, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A cerimônia terá início às 10h e seguirá até 14h, segundo informou Silvia Buarque, filha da atriz Marieta Severo, viúva do ator, que morreu aos 82 anos, nesta quarta-feira. De acordo com postagem no Instagram, após a despedida, o corpo do artista será cremado, às 15h, no Memorial do Carmo, localizado no Caju, na Zona Portuária da cidade.

O ator e diretor estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. De acordo com a assessoria da unidade, o artista "se encontrava bem debilitado", mas a causa da morte não foi revelada. O artista vinha enfrentando problemas de saúde desde 2020, quando teve um AVC hemorrágico e ficou hospitalizado por mais de 70 dias.

Legado no teatro

Aderbal Freire-Filho nasceu em 8 de maio de 1941, em Fortaleza, no Ceará. Apesar de sua graduação em Direito, Aderbal fazia parte de grupos de teatro desde os anos 50, estreando como ator na peça "Diário de um Louco" (1970) e como diretor em "Cordão Umbilical" (1972). Mas seu primeiro grande sucesso só foi acontecer em 1973, com o monólogo "Apareceu a Margarida", estrelado pela atriz Marília Pêra. Deixou sua marca no teatro pela maneira inovadora como conduzia suas montagens.

Entre suas outras obras populares, estão os espetáculos “A mulher carioca aos 22 anos” (1990), “O tiro que mudou a História” (1991), sobre Getúlio Vargas, e “Tiradentes, inconfidência no Rio” (1992). Além disso, também dirigiu adaptações de textos clássicos de William Shakespeare como "Hamlet" (2008), com Wagner Moura, e "Macbeth" (2010), com Renata Sorrah.

Em 2013, recebeu o Prêmio Shell de Teatro na categoria "Melhor Diretor" pela peça "Incêndios", no icônico Teatro Poeira, protagonizada por Marieta Severo, com quem era casado desde 2004. No ano seguinte, fez uma participação na série de comédia "Tapas e Beijos", da TV Globo, com Fernanda Torres e Andréa Beltrão.

Além disso, Aderbal foi apresentador de TV entre 2012 e 2016, quando comandou o programa "Arte do Artista", na TV Brasil, onde entrevistou nomes como Domingos Oliveira, Marília Gabriela, Selton Mello e Camila Pitanga, entre muitos outros.

Seu último trabalho foi no filme "Dente por Dente", com Paolla Oliveira, Juliano Cazarré e Renata Sorrah. O longa estreou nos cinemas brasileiros em janeiro de 2021, com sessões reduzidas por causa da pandemia da covid-19.