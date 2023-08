'Nossos mamilos causam', diz Bianca Andrade sobre blusa com estampa de seios

Rio - A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, usou os Stories, do Instagram, nesta quarta-feira, para comentar a repercussão do look que usou na festa da cantora Preta Gil, na noite da última terça. Na ocasião, a ex-BBB usou uma blusa do estilista Jean-Paul Gaultier que é estampada com a imagem de seios.

"O quanto nossos mamilos causam, né? E nem eram os meus mamilos para tirar a curiosidade de quem estava me olhando meio assim... É um look que tenho do Jean Paul Gaultier maravilhoso. Eu falei: 'Gente, quando é que eu vou usar esse look de novo?'. Tem tudo a ver com a Preta, que sempre me inspirou a ser livre, autêntica e dona do meu corpo", disse Bianca.

A influenciadora também comentou o machismo e disse que os homens podem andar sem camisa e não causam tanto desconforto. "Amo muito esse surto que os mamilos causam nas pessoas. Que ódio que o meu colar não era uma go pro (câmera) para filmar a reação da galera. Tinha gente que olhava e falava: 'Nossa, essa daí veio que veio, gostei'. A outra metade falava: 'Doida'. Isso porque não são meus mamilos. Tinha uma galera na internet: 'Nossa, mas para que essa necessidade de se exibir'. Sou exibida mesmo. O que tem? Tudo o que uso é pensando com o maior carinho para exibir quem eu sou", iniciou.

"Dá uma boa reflexão isso aí. Estava só fingindo que tenho a liberdade de um boy por um dia, só brincando. A gente tem que voltar sempre a falar, quando é que os nossos mamilos vão ficar de boa? Se fosse um boy mesmo com o peitoral de fora, ninguém 'tchun'. Ah! eu fico muito incomodadinha. Gosto de botar e causar isso nas pessoas", finalizou.