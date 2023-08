Tiago Abravanel posa juntinho com mãe durante show de Gina Garcia, em São Paulo

Rio - Tiago Abravanel, de 35 anos, e a mãe, Cintia Abravanel, de 60, aproveitaram a noite de quarta-feira para prestigiar o espetáculo "Gina canta Gal", da cantora Gina Garcia, em São Paulo. Na ocasião, os dois posaram agarradinhos para os fotógrafos e ainda aproveitaram para tirar fotos com a artista, que é mãe de Daniel Garcia, mais conhecido como Glória Groove.

O show foi um tributo à cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos, em novembro de 2022 , e contou com a participação especial de Marina Sena. Na plateia, também estiveram as cantoras do grupo Fat Family, além do próprio Daniel Garcia, que aproveitou para posar com a mãe nos bastidores do espetáculo.