Repórter Chico Regueira lamenta morte de presidenciável assassinado no Equador: 'Crime brutal'

Rio - O repórter Chico Regueira, da TV Globo, usou as redes sociais, nesta quarta, para lamentar a morte do jornalista Fernando Villavivencio, que era candidato à presidência do Equador e foi assassinado com três tiros na cabeça após deixar um comício em Quito, capital do país. Em um texto emocionado, Chico aproveitou para relembrar e enaltecer a trajetória do amigo.

"Estou em choque e muito triste. Mataram meu amigo querido, que sempre admirei e que dedicou a vida à liberdade de expressão. Mataram covardemente com 25 balas o jornalista Fernando Villavivencio, que há anos denuncia as desigualdades e a corrupção no Equador. Um crime brutal e político que atenta contra a liberdade de expressão", escreveu Chico na legenda de uma foto em preto e branco em que aparece ao lado do político, publicada em seu perfil no Instagram.

"Conheci Fernando em 2016, em Bogotá [Colômbia]. Ele estava vivendo no exílio em Lima, no Peru, por conta das ameaças de morte que já sofria. Voltou para Quito, se elegeu Deputado Federal e, agora, era candidato à presidência da república", detalhou o repórter, que aproveitou para explicar o panorama político complexo do país.

"O Equador e muitos outros países latino-americanos atravessam uma grave crise motivada por máfias que se embrenham na política como uma forma de controlar a sociedade. Fernando resistia, resistiu. O legado que deixa é enorme e encorajador", ponderou.

"Desde 2016 nos encontramos todos os anos nos fóruns. Sempre fomos companheiros um do outro em almoços, jantares e até de quartos de hotel. Fernando deixa um legado. É uma tristeza muito grande em mim. Tristeza que eu e meus colegas vamos transformar em coragem e força! Como Fernando fez em toda sua trajetória, nossa obrigação é resistir e denunciar as desigualdades e todas as violências que atentam contra os direitos humanos e a democracia. Viva Fernando para sempre!", finalizou Chico Regueira.



Entenda

O candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, foi assassinado na quarta-feira (9) à noite em Quito, capital do país.

Candidato dos movimentos de centro 'Construye' e 'Gente Buena', que havia denunciado ameaças contra ele e sua equipe de campanha na semana passada, Villavicencio morreu ao ser atingido por tiros quando deixava um centro poliesportivo na zona norte da capital após um comício.

O atual presidente Guillermo Lasso atribuiu o ataque a membros do "crime organizado" e advertiu que os responsáveis receberão "todo o peso da lei".