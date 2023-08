Nasceu! Rihanna dá à luz uma menina, aponta site americano

Rio - Rihanna, de 35 anos, tornou-se mãe pela segunda vez! De acordo com as informações publicadas no site norte-americano "Media Take Out", nesta quinta-feira, a cantora deu à luz uma menina, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

Segundo fontes ouvidas pelo veículo, a artista passa bem e está de repouso em sua casa, localizada em Los Angeles. Uma das pessoas próximas de Rihanna ainda teria revelado que a menina é muito parecida com a mãe, "até a luz dos olhos".

Em maio de 2022, Rihanna deu à luz seu primeiro filho com A$AP. Já em fevereiro deste ano, a cantora revelou a segunda gravidez durante o show no intervalo do "Super Bowl LVII", o maior evento esportivo dos Estados Unidos.