Larissa Manoela e André Luiz Frambach posam para cliques em dia de praia

Rio - Larissa Manoela compartilhou novas imagens da temporada que está passando em Arraial do Cabo, na Região do Lagos, no litoral do Rio, ao lado do noivo, André Luiz Frambach. Nos registros, o casal aparece trocando carinhos em uma das praias.

"Imensidão de amor", escreveu na legenda da postagem. Nos comentários, o noivo de Larissa Manoela se declarou para a atriz. "Eu te amo muito, meu amor." Após a relação estremecida com os pais vir a público, a artista anunciou em participação no podcast "Vaca Cast" que agora comanda a própria carreira.

"Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo. Vou errar muito e vou acertar também. Não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante neste processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, sabe dos nossos gastos", afirmou Larissa.

