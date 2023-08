Jade Picon passa por cirurgia e se afasta das redes sociais

Rio - Jade Picon usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para anunciar aos seguidores que passou por uma cirurgia para implantar uma prótese de silicone. A influenciadora gravou um vídeo antes do procedimento explicando seus motivos para a decisão. "Se você está vendo esse vídeo, já deu tudo certo", declarou ela ao iniciar o comunicado.

De acordo com Jade, sua página no Instagram é um espaço onde se sente confortável para falar com os fãs, por isso decidiu se abrir e compartilhar o momento. A influenciadora ainda disse que vai passar o mês de agosto fora das redes sociais, para se recuperar e planejar novos projetos.

"Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes. Pensei muito, esperei anos o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava", declarou.

A atriz ainda disse que não vai mostrar o processo ou detalhes da recuperação, pois sabe de suas responsabilidades com os fãs, além de quem admira seu trabalho. "Nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade", pontuou.