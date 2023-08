'Muito chateado', diz Cara de Sapato sobre boatos de namoro com Amanda Meirelles

Rio - Antônio Cara de Sapato usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para falar sobre os boatos envolvendo um relacionamento com Amanda Meirelles. A amizade do lutador com a médica, que ganhou o "Big Brother Brasil 23", voltou à tona depois de circularem informações nas redes sociais de que os dois mantinham um namoro escondido e teriam terminado um "acordo de fidelidade".

“Hoje acordei com uma fake news que me deixou muito chateado. Eu vim para o Brasil fazer uma cirurgia que mexeu demais comigo e que inclusive vai ser amanhã. Ter que lidar com isso logo cedo é muito cansativo. Estão tentando criar narrativas sobre mim, sobre minha conduta como homem que simplesmente não existem. Eu e Amandinha construímos uma relação de amizade incrível dentro do programa que aqui fora só se fortaleceu", declarou.

Ainda segundo o ex-BBB, a informação de que ambos teriam um acordo também não procede, deixando os dois chateados com a repercussão. "Nunca existiu namoro e nem essa coisa de 'acordo'. Diversas vezes, tanto eu quanto ela já falamos sobre isso. E o que não precisa ser combinado nem acordado é que continuaremos amigos e sempre apoiando um ao outro no que for preciso", pontuou.

Cara de Sapato ainda disse que vai se recorrer a medidas que possam dar maior tranquilidade para os dois. "É incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão sujo. Vou tomar as devidas providências", afirmou.