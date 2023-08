Marina Sena leva fãs a loucura ao surgir seminua na web

Rio - Marina Sena conquistou a atenção dos internautas nesta quinta-feira (10) ao surgir em um registro sensual publicado em seu Instagram. A cantora, que recentemente passou por uma repaginada no visual, investiu em um clique onde apareceu com exibindo as curvas.

Aos 26 anos, Marina posou seminua, deitada em um sofá, com os cabelos soltos e envolvida por um lençol. As pernas da mineira, envolvidas com apenas uma cinta-liga e o bumbum da cantora estiveram em destaque na foto, que atraiu suspiros dos fãs.

"Hoje eu tô assim", escreveu a artista na legenda. "Uma escultura perfeita", rebateu uma fã. "O titanic não aguentaria o peso dessa grande gostosa", comentou outra. "Gostosa assim você está todos os dias amô", declarou um terceiro.