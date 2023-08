Jojo Todynho diz ter feito bariátrica para ter filhos: 'Quero uma gravidez saudável'

"Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande", começou a funkeira, em live no Instagram.

Em seguida, Jojo entrou em detalhes sobre a preocupação que tem com sua saúde para engravidar: "Pessoas negras estão propensas a desenvolver pressão alta na gestação, pré-eclâmpsia, que a minha avó teve em duas gravidez. Minha ginecologista falou para mim que não posso ter parto normal, precisa ser cesárea", explicou. "Eu não quero ter uma gestação em que eu não possa bater uma perna no shopping para comprar as coisas que eu gosto. Quero ter uma gravidez saudável, fazer todos os meus books", continuou ela.

A famosa ainda abriu o jogo sobre não ter postado nada nas redes sociais sobre o procedimento até a última terça-feira, quando surgiu em foto tirada momentos antes de entrar na sala de cirurgia. "Não é porque eu sou uma pessoa pública, que tenho que vir aqui contar todos os meus passos. Já ouviram dizer que o segredo do sucesso é calar a boca?", questionou.

"Conquiste primeiro e depois você conta. Até quem está do seu lado, que tem o mesmo sangue, torce contra você. Imagine em uma rede social em que eu tenho 27 milhões de pessoas que eu não conheço. Se você vai comprar uma casa, um carro ou viajar, fique quieto", completou Jojo.

Confira: