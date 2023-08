Pedro Scooby ganha declaração de Cintia Dicker no aniversário: 'Meu amor'

Rio - Pedro Scooby foi homenageado pela mulher, Cintia Dicker, nesta quinta-feira, ao completar 35 anos. A modelo reuniu diversos momentos especiais com o surfista em vídeo publicado no Instagram, além de celebrar a data com um recado carinhoso para o marido.

"Parabéns, meu Amor! Obrigada por ser meu amigo, parceiro, por poder dividir a vida com você, pela nossa filha, pelos seus filhos, pelo seu coração, pelos momentos maravilhosos que vivemos juntos, pelos aprendizados, paciência, e pelo seu carinho. Que essa nova volta ao sol continue te protegendo, abençoando, evoluindo, e estou com você sempre! Vida longa a essa nossa vida maravilhosa. Te amo, meu amor", declarou a famosa, na legenda da postagem.

Curtindo uma viagem em família a Barra Grande, na Bahia, o ex-BBB também postou um vídeo da comemoração ao lado de Cintia e dos quatro filhos. "E assim estou passando mais um ano de vida! E só tenho que agradecer a Deus por tudo! Só peço saúde e paz e que me afaste de todo o mal! Obrigado por todas mensagens de carinho! Feliz aniversário para mim", escreveu Pedro Scooby.



Confira: