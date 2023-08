Preta Gil posta cliques de festão de aniversário rodeada de famosos: 'Como fui feliz'

Rio - Preta Gil usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar as fotos tiradas em sua festa de aniversário de 49 anos, realizada na última terça-feira , em um restaurante no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. Nos cliques publicados no Instagram, a cantora apareceu cercada pelos amigos famosos como Carolina Dieckmann, Angélica e Taís Araújo, além do pai, Gilberto Gil, e a sobrinha, Flor Gil.