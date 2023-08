Jão confirma data de lançamento do próximo álbum

Rio - O cantor Jão anunciou a data do lançamento de seu próximo álbum. A produção que ganhou o título de "Super" será disponibilizada nas plataformas digitais a partir das 21h da próxima segunda-feira (14). O trabalho é assinado pela Universal Music e tem sido bastante aguardado por fãs e admiradores do artista, que usou as redes sociais para compartilhar um trailer que contou com alta produção.

De acordo com a gravadora, o projeto traz o fim de um ciclo que já era esperado pelos fãs e foi confirmado pelo artista. Com o novo trabalho, Jão completa a série de lançamentos baseados nos quatro elementos, que contou com “Pirata” (água), “Anti-Herói” (ar) e “Lobos” (terra). Com inspiração no fogo, o álbum explora o elemento em sua cinematografia, anunciando uma outra era em sua carreira.



Após o lançamento, Jão se apresenta no "The Town", no dia 10 de setembro. O planejamento artístico incluí ainda uma turnê com apresentações por todo o país, com shows já confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba.