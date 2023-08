Regiane Alves encerra contrato fixo com a TV Globo após 24 anos: 'Até logo'

Rio - Regiane Alves, de 44 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se despedir oficialmente da TV Globo após 24 anos de casa. Na véspera do último capítulo de "Vai na Fé" ir ao ar, a atriz entrou para lista de artistas que deixam o elenco fixo do canal, mas fez questão de relembrar as personagens marcantes que viveu em novelas da emissora carioca em uma postagem no Instagram.

"Hoje encerro um ciclo de 24 anos na Globo. Uma empresa, quer dizer, uma mãe para mim, que me acolheu em vários momentos da minha vida. Comecei na oficina de atores em São Paulo, fui contratada pelo Ricardo Waddington que apostou no meu talento, fiz e tive a sorte e oportunidade de fazer grandes personagens que estão aí no imaginário do povo brasileiro", começou a artista, que fez sucesso nos últimos meses ao dar vida à ex-modelo Clara na obra de Rosane Svartman.

A paulista ainda seguirá no ar na pele da polêmica Dóris de "Mulheres Apaixonadas", que é reprisada pela Globo. Conhecida por colecionar trabalhos icônicos, Regiane dividiu uma reflexão com os fãs sobre os papéis que assumiu ao longo de sua carreira: "Sempre trabalhei em cada personagem com muita paixão e amor por cada uma. Deve ter um céu para receber essas personagens, para aonde elas vão depois que acaba um projeto? Amo fazer novela e amo o que faço! Se manter nesta profissão é algo raro, como disse Viola Davis em seu livro, eu sei que sou 1% que consegui me manter estável numa profissão tão instável", escreveu.

"Entrei menina, cresci aos olhos do público, fiz grandes amizades que levo no meu coração, tive paixões, numa época que o Compliance não existia, risos… Conheci o pai dos meus filhos nesta empresa, um parceiro de vida, fui mãe, meus filhos tiveram a oportunidade de ver a mamãe aqui atuando. E agora encerro com um sucesso que é 'Vai na Fé'. Obrigada por tanto, TV Globo. Que o talento ainda seja prioridade. Não é uma despedida, é um até logo", completou Regiane.

Com o fim de seu contrato fixo com a Globo, a atriz passará a trabalhar na emissora apenas por obra, ficando livre para negociar com plataformas de streaming. Antes de estrear na Vênus Platinada com "A Muralha", Regiane passou por emissoras como Band e SBT. Depois, ela atuou em "Laços de Família", "Desejos de Mulher", "Mulheres Apaixonadas", que atualmente está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo", "Cabocla", "Páginas da Vida", "Beleza Pura", "Tempos Modernos", "Sangue Bom", "Além da Ilusão", entre outras.