André Luiz Frambach se declara para Larissa Manoela: 'Amor das minhas vidas'

Rio - O ator André Luiz Frambach, 26 anos, usou as redes nesta quinta (10) para se declarar para a noiva, Larissa Manoela, de 22. A mensagem de carinho emocionou seguidores e o casal foi muito elogiado na web por sua relação.

Pegando emprestado as palavras do cantor Gabriel Elias e da banda Maneva, o artista mandou um recado para a amada com a música 'Amor das Minhas Vidas' na legenda de uma série de fotos dos dois curtindo suas mini-férias na frente de praias paradisíacas na região dos lagos. "Se precisar eu posso renascer mil vezes/ Pra te ver amor/ Amor da minha vida/ Amor das minhas vidas, meu amor", escreveu na publicação.

A artista logo respondeu ao gesto nos comentários com um trecho da música 'Velha Infância' da banda Tribalistas: "Meu melhor amigo é o meu amor", disse. Fãs do casal também se comoveram com a declaração e admiraram o amor dos noivos. "Que casal maravilhoso", afirmou uma internauta. "É errado ser apaixonada neles?", indagou outra. "Não consigo decidir quem é mais bonito", contou uma terceira. "Amo demais esse casal", comentou mais uma.