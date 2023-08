Xuxa fala sobre abusos sexuais que sofreu na infância

Rio - Xuxa Meneghel abriu o coração mais uma vez sobre os abusos sexuais pelos quais foi submetida na infância e na adolescência. Os relatos da apresentadora estão presentes no quinto e último episódio da série documental em homenagem aos seus 60 anos, disponibilizados ao público nesta quinta-feira (10). As revelações ganharam força após a loira participar de um quadro do "Fantástico", quando foi entrevistada por Claudio Manoel em 2012, abrindo o jogo sobre o assunto.

"Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida. Não queria ter lembranças disso. Coloquei isso numa caixinha, tranquei e não sabia nem como abrir, como colocar isso para fora", declarou a apresentadora, que disse ter sido acusada de mentir. "Ouvi de várias pessoas que estava mentindo, que eu queria aparecer... Me senti mais uma vez violentada, brutalmente machucada", completou.

A artista declarou que sempre se culpou pelos abusos, pensando que estavam relacionados a forma como se comportava ou roupas que usava. "Cada vez que penso nesse assunto, me pergunto por que isso não aconteceu com minhas irmãs. Aí penso que deve ter acontecido porque eu me vestia de determinada maneira ou agia de alguma maneira ou me sentava de alguma maneira", afirmou.

A mãe de Sasha disse ainda que sofre traumas por conta dos episódios de estupro até hoje, tentando se livrar das marcas que ficaram no passado, causando complicações em seu corpo. "Tomo muito banho e com bucha. Me esfrego, às vezes até me machuco. Tenho uma infecção urinária crônica desde os 9 anos de idade porque me lavo muito. Eu me machuco muito, me limpo demais. Por que faço isso? Porque me sinto suja", pontuou.