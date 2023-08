'Mais uma vez tentam me apagar', diz Mara Maravilha sobre 'Criança Esperança'

Rio - Mara Maravilha, de 55 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para fazer novas críticas à TV Globo após ficar de fora do encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana no "Criança Esperança 2023". Em postagem no Instagram, a apresentadora sugeriu que a suposta exclusão teria sido motivada por xenofobia, ao destacar suas origens indígenas e nordestinas.

"Até a Barbie mudou… Mais uma vez tentam me apagar da história, mas 'normal', quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né? (Meu avô era indígena) Nordestina, que nunca deveria ter estado na TV. Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas, como eu, não são convidadas para festas e para selfies?", começou ela.

Em seguida, Mara ainda alfinetou a reunião das loiras: "Nada contra três amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das três maiores apresentadoras infantis da mesma geração, não pode. Desse lugar que tentam me tirar, a história não me deixa sair. Até a Barbie mudou, está na hora das coisas aqui mudarem também", declarou.

Horas depois, a comunicadora fez uma nova postagem em que disse não ter feito nenhuma acusação grave contra a emissora carioca e não escondeu sua revolta com a repercussão das publicações: "Fakes, fakes e mais fakes. Nunca acusei a Globo de preconceito, exclusão, tão pouco fiz graves acusações a emissora. Além do que, respeito e apoio toda ação social legal, com causas nobres, como é o caso do 'Criança Esperança', do 'Teleton' e outros", escreveu Mara.

"Essa novela já é antiga e está parecendo Vale a Pena Ver de Novo, onde me colocam como vilã, mas não me incomoda, pelo contrário, tô de boa no play. Reafirmo, sim, sou nordestina, morena, mestiça com sangue indígena e grata a todos que me admiram, respeitam, amam e se identificam comigo. E não estou sozinha nessas causas… Nem me preocupo com as cenas dos próximos capítulos, porque simplesmente, continuarei sendo Mara Maravilha", encerrou.



Confira: