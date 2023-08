Bella Campos tatua o nome de MC Cabelinho no braço

Rio - A atriz Bella Campos, de 25 anos, tatuou o nome do namorado, Victor Hugo, mais conhecido como MC Cabelinho, de 27, no braço. A artista mostrou a homenagem nas redes sociais. "Te amo", escreveu Cabelinho nos comentários da foto. "Victor Hugo é um homem de sorte", disse um admirador. "A tatuagem com o nome do VH", comentou outra pessoa.

Bella Campos e MC Cabelinho se conheceram nos bastidores de gravações da novela "Vai na Fé", da TV Globo. Na trama, ela interpreta a personagem Jenifer e ele o Hugo. "Vai na Fé" chega ao fim nesta sexta-feira e será substituída por "Fuzuê" na faixa das 19h.