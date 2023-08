Murilo Benício e Cecília Malan fazem rara aparição juntos em passeio no Rio

Rio - O ator Murilo Benício, de 52 anos, e a jornalista Cecília Malan, de 40, aproveitaram a tarde de quinta-feira para passear na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Cecília é correspondente internacional da TV Globo e mora em Londres, na Inglaterra. Ela está passando férias no Brasil com a filha, fruto do casamento com o francês Pierre Antoine, com quem ela foi casada de 2013 a 2020.

Sempre discretos, Murilo e Cecília já haviam causado alvoroço quando a jornalista postou, em julho deste ano, a primeira foto com o namorado nas redes sociais. Na imagem, o casal aparecia ao lado da filha de Cecília e os três estavam passando férias em Biarritz, na França.

Depois de muita especulação, Cecília e Murilo assumiram o namoro no final do ano passado. Eles namoram a distância, já que o ator mora no Rio de Janeiro e ela em Londres.