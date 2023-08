Bruna Marquezine brilha em evento ao lado de Xolo Maridueña nos Estados Unidos

Rio - A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, surgiu deslumbrante no evento "Variety Power of Young Hollywood", em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira. Ela estava acompanhada pelo ator Xolo Maridueña, de 22, com quem faz par romântico no filme "Besouro Azul".

Para o evento, Bruna escolheu um vestido preto com detalhes em azul e uma leve transparência. A atriz e Xolo se conheceram nos bastidores de gravação e desde então se tornaram amigos. O longa "Besouro Azul" tem previsão de estreia para o dia 18 de agosto.

Recentemente, Bruna e Xolo curtiram o show da cantora Taylor Swift, também em Los Angeles. Os dois apareceram cantando, em clima de romance e olhando um para o outro, o refrão "You Belong With Me", em vídeo postado por amigos nas redes sociais.