Gloria Perez comenta data em que Daniella Perez completaria 53 anos: 'Sem festa, sem risos'

A série documental 'Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez', disponível no HBO Max, mostra detalhes do assassinato da atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Gloria Perez. A artista foi assassinada em 1992, aos 22 anos, pelo então colega de trabalho Guilherme de Pádua, que era seu par romântico no folhetim 'De Corpo e Alma'. A obra traz detalhes sobre a investigação do crime e mostra a luta de Gloria Perez por Justiça.

Divulgação / HBO Max