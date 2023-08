Lexa e MC Guimê surgem de look dourado para aproveitar último dia de festa em Curaçao

Rio - Lexa, de 28 anos, e MC Guimê, de 30, capricharam no visual para aproveitar o último dia da festa em comemoração ao aniversário de 29 anos da atriz Gabi Lopes, em Curaçao, no Caribe. A funkeira e Pocah foram as atrações musicais da comemoração, que ocorreu noite de quinta-feira, e ainda contou com a presença de outros famosos.

Entre os convidados da aniversariante estavam os ex-BBBs Gabriel Fop, Sarah Aline, Ricardo Alface, Rodrigo Mussi e Sarah Andrade, que aproveitou para trocar beijos com MC Zaac. Na festa, também estiveram presentes as influenciadoras Pequena Lô e Rainha Matos, além do modelo Jesus Luz e das cantoras Gabi Martins e Flay.